La Talpa Elisa Di Francisca svela chi è il concorrente più stratega e chi quello più leale

È durata solo tre puntate l’avventura diDine La, il game show tornato in onda dopo diversi anni di assenza, condotto da Diletta Leotta al suo debutto sulle reti Mediaset.Un’eliminazione inaspettata quella della campionessa olimpica, data dal web come la principale sospettata a essere laper via di una serie di indizi, come il tatuaggio sul piede che richiamerebbe il logo del programma.Nelle scorse oreDisi è lasciata andare a una serie di domande e curiosità alle quali ha risposto senza alcun giro di parole! L’intervista è stata pubblicata sul profilo Instagram ufficiale di Mediaset Infinity.Andiamo a vedere cosa ci ha raccontato!L’exde Laha ammesso di aver usato una sua strategia:Ho seguito una mia strategia di gioco cioè stavo un po’ in disparte, osservavo che è un po’ anche la mia caratteristica.