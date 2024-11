Ilrestodelcarlino.it - La mostra ’Volti della libertà’ diventa un caso

Si intitola ‘Volti, lafotografica che si terrà dal 22 al 24 novembre, nella sala Gigli, patrocinata del Comune "perché incrementa l’offerta culturale e socialecittà, costituendo un fattore di richiamo e prestigio per Porto Sant’Elpidio’", che prevede la presentazione (che ci sarà il 23 novembre alle 18) del libro ‘Ucraina, trincea d’Europa’ di Filippo Castaldini. Unaoggetto di polemica in città. Innesca la miccia il Pd ritenendo che l’iniziativa "è organizzata, sotto mentite spoglie, da Casapound. La promuove l’associazione Pyxis che apprendiamo essere nata a novembre, dopo aver chiesto l’autorizzazione al Comune per l’uso del ‘Gigli’, insieme a Sold.Id Odv, collocabile nell’area politica di Casapound e – rileva il Pd – è stata spesso accusata di nascondere dietro al suo impegno umanitario e caritatevole, un supporto attivo a gruppi estremisti e militari dei Paesi in cui opera".