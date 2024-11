Ilnapolista.it - La lettera d’amore di Federer a Nadal: «Mi mancheranno i tuoi bicipiti, mi piacevano anche i tuoi tic»

È passato troppo tempo dall’addio di Rogermano nella mano, in lacrime, con Rafa. Ora che tocca allo spagnolo dare l’addio, finita la Davis,ricambia l’affetto. E gli scrive. Unaaperta, a tratti commovente, sicuramente molto affettuosa. “Mi hai battuto. tanto – scrive – Più di quanto io sia riuscito a battere te”. E’ proprio un addio strappalacrime: “Mi hai fatto reinventare il mio gioco”; “Con la tua maglietta rossa senza maniche, che mostrava quei”. Insomma, il tono è questo. E una.“Partiamo dall’ovvio: mi hai battuto. tantissimo. Più di quanto sono riuscito a fare io con te. Mi hai sfidato in modi che nessun altro avrebbe potuto fare. Sulla terra battuta, mi sentivo come se stessi entrando nel tuo cortile di casa e mi hai fatto lavorare più duramente di quanto avessi mai pensato di poter fare solo per mantenere la mia posizione.