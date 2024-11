Gaeta.it - Intelligenza artificiale e formazione: sfide e opportunità nel mondo del lavoro futuro

Facebook WhatsAppTwitter L’emergere dell’ha portato a un’evoluzione nelle dinamiche deldel, soprattutto nel campo della. Durante il convegno “Trasdigitale, dentro l’Ai“, organizzato da Adnkronos, il CEO di Engineering, Maximo Ibarra, ha evidenziato la necessità di una riradicale per le persone che lavorano da anni in settori tradizionali, in risposta all’accelerazione delle tecnologie digitali. Questo tema centrale ha suscitato un forte dibattito su come preparare le attuali e future generazioni per un mercato in rapida evoluzione.La necessità di una nuova educazioneIbarra ha messo in luce che il modello formativo tradizionale non è più sufficiente per rispondere alle esigenze del mercato. Ladeve evolversi per abbracciare competenze digitali e STEM, altrimenti si rischia di avere un significativo calo occupazionale con difficoltà nella rioccupazione.