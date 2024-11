Ilfattoquotidiano.it - Illegittimi i concorsi della Penitenziaria per distinzione di genere, la Consulta: “Violato il diritto delle donne”

Non è un lavoro per soli uomini. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 181, ha dichiarato l’tà costituzionale il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nella parte in cui distinguono secondo il, in dotazione organica, i posti da mettere a concorso nella qualifica di ispettore del Corpo di Polizia.Le disposizioni in esame erano state censurate dal Consiglio di Stato per la violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) e, in riferimento all’art. 117, primo comma, per il contrasto con il principio di parità di trattamento fra uomo e donna, sancito daldell’Unione europea.La Corte costituzionale, in primo luogo, ha dichiarato ammissibili le questioni sollevate in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., per violazionenormativa direttamente applicabile deldell’Unione europea.