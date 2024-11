Lettera43.it - Il 19 novembre è il World Toilet Day: cos’è e perché si celebra

Ogni 19siin tutto il mondo ilDay, la giornata internazionale del gabinetto. Istituita nel 2001 da un’organizzazione no profit omonima e supportata dalle Nazioni Unite, intende concentrare l’attenzione sul miglioramento dei servizi igienici in tutto il mondo e sulla facilitazione dell’accesso anche nei Paesi meno sviluppati. Secondo gli ultimi dati dell’Onu, circa 3,5 miliardi di persone sul pianeta non dispongono di bagni o strutture gestite in maniera sicura, tanto che in 419 milioni si trovano a defecare o urinare all’aperto. Circa 2 miliardi invece consumano solamente acqua contaminata per l’assenza di un collegamento alla rete fognaria. Tanto che ne soffrono fiumi, suolo e colture alimentari con serie ripercussioni intestinali. Stime recenti suggeriscono che 700 bambini muoiono ogni giorno di colera e malattie legate ad acqua contaminata.