Giuseppe Conte pronto a lasciare il M5S se non passerà la sua linea anti Beppe Grillo

A parole l’ex premier è disponibile a fare un passo indietro. Il presidente del Movimento 5 Stelleafferma di esseread andare avcon la suapolitica o a “trarne le conseguenze” nel caso in cui le votazioni online sulla Costituente avessero un esito per lui negativo.in un’intervista precisa. “Nell’ambito di questo processo della Costituente” rientra anche “la nostra definizione di identità, la nostra collocazione, le possibili alleanze”, ed “è giusto che la comunità degli iscritti sia chiamata a valutare e a decidere. Ovviamente c’è stata unapolitica sin qui attuata: c’è stato un percorso. Se questo percorso verrà messo in discussione è giusto che il sottoscritto ne tragga tutte le conclusioni. Però l’unica cosa certa è che non si può soffocare questo processo”.