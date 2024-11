Zonawrestling.net - Gable Steveson: “La WWE? Forse non era il momento giusto per me”

Leggi su Zonawrestling.net

, medaglia d’oro olimpica a Tokyo 2020 (2021), sembra avere le carte in regole per essere la prossima grande stella della, tuttavia le cose non sono andate per il verso. Messo sotto contratto alla fine dell’estate 2021, venne subito draftato a Raw nel corso del Draft 2021, ma ildel suo debutto non è mai arrivato. Si è detto che gli allenamenti cui si è sottoposto non abbiano dato i risultati sperati. A maggio di quest’anno il licenziamento.“Vedremo in futuro”ha deciso di tornare nel team di wrestling dell’Università del Minnesota. Durante un recente conferenza stampa, l’oro olimpico ha spiegato cosa non ha funzionato durante il suo periodo in: “Credo non fosse ilper me. Avevo molte gare, loro lo sapevano. Laè arrivata nelsbagliato.