Puntomagazine.it - Fondazione Valenzi: Aperta la Mostra Ultras Youth al Maschio Angioino

Leggi su Puntomagazine.it

Sabato 23 novembre alle 12 nella sede delSala Litza Cittanova, vernissage dellafotografica “. Our body is ours”un fenomeno sociale e culturale quello degliche va oltre il semplice tifo calcisticoLafotografica che si inaugura sabato 23 novembre alle 12 sarà visitabile dal 23 novembre 2024 al 13 dicembre 2024 e di nuovo dal 7 gennaio 2025 all’11 gennaio 2025, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 17. Le foto sono di Giovanni Ambrosio, la curatela di Michela Fabbrocino e Roberta Fuorvia, segretari di produzione Teresa Napoli e Napoleone Zavatto, allestimento Sabrina Del Gaudio, relazioni esterne Rosanna Mesce.L’obiettivo è di far immergere lo spettatore nelle atmosfere da stadio avvicinandolo alla filosofia