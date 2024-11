Inter-news.it - Fabbian: «Tante amicizie nel calcio, tre dell’Inter!» Poi parla del futuro

Leggi su Inter-news.it

, punto fermo dell’Italia Under-21 che si sta mettendo anche in mostra al Bologna, in una lunga intervista rilasciata a Vivo Azzurro TV su YouTube, è tornato are ancora del suo passato all’Inter.AMICI NEL– Giovannidellenate nel, molte di queste proprio durante la sua esperienza all’Inter: «Ho molti compagni a cui sono legato, è il bello di questo sport. Cesare (Casadei, ndr) è uno di quelli, lo rivedo in Nazionale dopo gli anni all’Inter. Cito anche Gnonto e Zanotti, ragazzi con cui ho condiviso una parte di carriera. È sempre bello raccontarsi gli aneddoti».SUL– Giovanninon si pone obiettivi sul. E indipendentemente dalla possibilità o meno di tornare all’Inter, luicosì: «Sono una persona che tende a prefissarsi gli obiettivi passi dopo passo, non mi piace farlo a lungo termine perché credo che sia giusto godersi il presente.