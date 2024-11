Iltempo.it - Emiliano al campo di calcio vandalizzato. Claudia Conte: "La solidarietà richiede concretezza"

Si è aperto uno spiraglio sul futuro per il quartiere Tamburi e i suoi bambini. Suldidella parrocchia SS. Angeli Custodi a Taranto si sono riuniti terzo settore e istituzioni, per fare il punto sulla riqualificazione di un luogo simbolo di aggregazione sociale per bambini e adolescenti della zona, recentemente bersaglio di un nuovo episodio di vandalismo. Un impegno che vedrà in prima linea la Feder, che contribuirà alle opere attraverso uno specifico programma di sostenibilità sociale. Lo ha annunciato proprio il presidente Gabriele Gravina, nella visita alla struttura insieme a, segretaria generale Lega italiana per i diritti dell'uomo Comitato Ernesto Nathan, e al presidente di Fondazione Soleterre, Damiano Rizzi. Presenti anche il presidente della Regione Puglia, Michele, il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio e il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci.