Secoloditalia.it - Deliri pro migranti sulla rivista di Md: le toghe rosse contro la “dittatura dei confini” del governo

Leggi su Secoloditalia.it

“Ladei permessi e dei”. Una frase che fa molto pensare. E’ contenuta nella nuova edizione delladi Md e Asgi, Diritto, immigrazione, cittadinanza, curata dalle due correnti Magistratura Democratica e Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione- che da mesi “smontano” la politica migratoria del: in primis il patto con l’Albania. All’interno del fascicolo – ce ne parla il Giornale – si trova un commento a firma di Maurizio Veglio, che francamente è sconcertante: sembrerebbero delle linee guida su come dovrebbe comportarsi l’Italia con i. E, insieme, un insieme di giudizi sconcertantila politica del.Rimpatri pressoché impossibili: l’articolodi Magistratura democratica«Le autorità italiane devono valutare la vita sociale privata deiladei permessi e dei»: una delle frasi-chiave che attesta il giudizio negativo che viene espresso esplicitamente sull’esecutivo.