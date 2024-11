Formiche.net - Così Lula ha alleggerito le tensioni al G20

Finisce oggi il 19° vertice dei leader del G20 a Rio de Janeiro. Un summit segnato dalla strategia di evitare argomenti “caldi” come la guerra in Europa e Medio Oriente per evitare frizioni tra i capi di Stato e di governo presenti all’evento. Proprio per questo il tema su come combattere la povertà globale è riuscito ad accomunare consensi ed è protagonista del testo unico finale.Due fatti hanno rimandato ancora il dibattito della guerra in Ucraina, l’attacco massiccio della Russia e la scelta del presidente americano Joe Biden di autorizzare a Kyiv l’uso di missili di lungo raggio di fabbricazione americana contro le truppe russe.Ma i leader del G7, più l’Argentina, hanno chiesto al presidente brasiliano Luiz Inácioda Silva di includere nella dichiarazione finale una condanna alla Russia.