Ciclismo Bettiol | Nel 2025 penso di fare il Giro d’Italia

Leggi su Sportface.it

“Neldiilperché adesso sono un paio di anni che manco. Sinceramente vestire il tricolore alè uno stimolo maggiore. Stiamo aspettando adesso gli ultimi preparativi per la presentazione. Poi farò le solite classiche, partirò a gennaio in Australia, un po’ al caldo, mentre per la seconda parte di stagione non ho previsto ancora niente”. Lo ha detto Albertoa cui è andato il premio internazionale diGiglio d’Oro, riconoscimento giunto alla cinquantunesima edizione assegnato a Calenzano (Firenze).Il campione di Castelfiorentino (Firenze), vincitore quest’anno deldelle Fiandre, ha ottenuto anche un secondo premio per aver conquistato il titolo di campione italiano 2024. “Sono molto onorato di aver vinto il Giglio d’oro perché comunque l’albo d’oro di questa iniziativa è pieno di campioni ed io in mezzo a lorodi essere un fortunato e privilegiato – ha spiegato– Il riconoscimento al campione italiano è molto importante perché ci tenevo moltissimo quest’anno a vestire il tricolore.