Bologna quelli dell’Inter piacciono tanto | interessa un giovane! – CdS

Il, dopo il colpo Fabbian nella scorsa estate, continua a monitorare giovani. Piaceun giocatore, che oggi è in prestito.BUONI RAPPORTI – Insomma tra Inter eil rapporto va a gonfie vele. Le due società lo scorso anno hanno chiuso per il prestito biennale di Giovanni Fabbian, il quale ha anche recentemente parlato direttamente dal ritiro della Nazionale Under 21. E a proposito del ragazzo, i due club nelle prossime settimane potrebbero farsi una chiacchierata per capire meglio il suo futuro. I nerazzurri mantengono infatti un controriscatto a circa 12 milioni di euro. Ma oltre a Fabbian, come raccontato dal Corriere dello Sport, Ausilio insieme a Di Vaio e Sartori stanno imbastendo pure una doppia operazione per due giovani molto promettenti. Ma le antenne delrimangono sempre fisse su altri talenti nerazzurri, tra questi Ebenezer Akinsanmiro.