Anziani? I Comuni non rispondono | Richieste d’incontro senza esito

La situazione degliè grave? Sì, no, forse. In ogni caso ainon interessa. Non a quelli più grandi della provincia ternana, Narni escluso. E’ quanto emerge da un post di Attilio Romanelli, segretario provinciale dello Spi, il sindacato pensionati della Cgil. "Agli inizi del 2024 come sindacati dei pensionati scrivemmo aidella provincia di Terni per chiedere incontri che potessero favorire la discussione sulle questioni sociali che interessano gli over 65 – sottolinea Romanelli –. Vorrei ricordare che gli over 65 rappresentano circa il 28% della popolazione residente in provincia e che le stesse e gli stessi vivono condizioni diverse neidella nostra provincia, per lo più realtà territoriali con meno di 5mila abitanti quindi con aspettative diverse spesso legate alla distanza dei servizi essenziali e alle difficoltà di mobilità esistente.