Movieplayer.it - Angelina Jolie star del prossimo film di Alice Winocour, Stitches

Leggi su Movieplayer.it

L'attricetornerà prossimamente sul set come protagonista del nuovodiretto da, ambientato nel mondo della moda.sarà la protagonista deldiretto da, progetto che sarà intitolato(Coutures). L'attrice ha recentemente presentato Maria, diretto da Pablo Larrain, in cui ha avuto il ruolo della cantante Maria Callas. I primi dettagli diLe riprese diprenderanno il via all'inizio del 2025 e nel team della produzione ci sarà anche Charles Gillbert tramite la sua CG Cinema. Per ora non è stata svelata la trama del, ma le fonti di Variety hanno anticipato che gli eventi saranno ambientati nel mondo dell'alta moda e si svolgeranno a Parigi. La produzione .