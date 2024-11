Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2024 ore 17:45

DEL 18 NOVEMBREORE 17.20 GINA PANDOLFOBEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE-FIUMICINO E DIRAMAZIONESUDANCHE IN INTERNA DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA PRENESTINASITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO, IN USCITADIAMO UNO SGUARDO ALLE CONSOLARISI STA IN CODA SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO, IN USCITASULLA CASSIA CODE A TRATTI DA VIA DEI DUE PNTI A LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIAUSCIAMO DASULL’AURELIA è IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTECHE SI è VERIFICATO TRA PALIDORO E MARINA DI SAN NICOLA, PERMANGONO LE CODE IN DIREZIONE LADISPOLIINFINE, IL TRASPORTO PUBBLICOSULLA FERROVIA REGIONALEVITERBO LA CIRCONE è RALLENTATA TRA MONTEBELLO E FLAMINIO PER UN PROBLEMA ALLA LINEA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONIÈ IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI DI ASTRAL SPADA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO,GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral