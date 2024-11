Formiche.net - Via libera degli Usa sugli Atacms. Ecco le reazioni internazionali

Dopo settimane (o meglio, mesi) di pressioni ucraine in questo senso, e seppure con dei distinguo importanti, nelle scorse ore l’amministrazione statunitense guidata da Joe Biden ha dato un parziale viaall’utilizzo di alcuni sistemi d’attacco a lungo raggio contro bersagli siti in territorio russo, purché siti entro un raggio di centottanta miglia. Questa scelta, apparentemente non supportata all’unanimità dal team di consiglieri del Presidente, è stata presa in seguito all’intervento nel conflitto del contingente inviato da Pyongyang e al massiccio attacco aereo contro l’Ucraina lanciato da Mosca nel fine settimana appena conclusosi, suggerendo che la Casa Bianca abbia dato una certa rilevanza a questi sviluppi sull’escalation ladder. Cosa di cui però non possiamo avere la certezza, poiché sia la Casa Bianca che il Pentagono hanno rifiutato di fornire commenti.