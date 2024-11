Lettera43.it - Usa, Donald Trump Jr contro Biden: «Vuole la terza guerra mondiale»

Jr ha accusato Joedi rischiare di innescare un conflitto globale. In un messaggio pubblicato su X, il figlio del tycoon ha scritto che il presidente uscente«avviare laprima che mio padre possa promuovere la pace e salvare delle vite». Le accuse seguono la decisione della Casa Bianca di consentire all’Ucraina l’utilizzo di missili a lungo raggioobiettivi militari in territorio russo. Secondo fonti statunitensi, l’ok sarebbe arrivato in risposta alla minaccia di un’offensiva russa nella città di Kursk, dove Mosca prevede di combattere con l’appoggio di soldati nordcoreani inviati dal regime di Kim Jong-Un. I missili autorizzati, noti come Army Tactical Missile Systems sono in grado di colpire obiettivi fino a 300 chilometri di distanza.