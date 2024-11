Gaeta.it - Tragico evento a Cassina Valsassina: una donna trovata morta e il figlio in gravi condizioni

Facebook WhatsAppTwitter Un incidenteha scosso la comunità di, piccolo comune in provincia di Lecco, dove unadi 70 anni, Margherita Colombo, è statapriva di vita nella sua abitazione. Nel contesto dell’accaduto, ildella vittima, che sembra essere stato coinvolto nella stessa vicenda, è stato trasportato d’urgenza in ospedale inssime. Le cause precise dell’incidente rimangono ancora da chiarire.La scoperta della tragediaLa drammatica scoperta è stata effettuata dalla nuora di Margherita Colombo. La giovanesi era recata all’abitazione della suocera dopo aver trovato un biglietto preoccupante lasciato dal marito. L’arrivo in casa ha svelato una scena straziante: laera già deceduta e ilgiaceva in uno stato critico.