Thesocialpost.it - Tragedia sul lavoro a Torino, un 50enne travolto e ucciso da una gru

Leggi su Thesocialpost.it

Ancora unasul posto di. Nella serata del 18 novembre, poco dopo le 19:30, una gru si è capovolta e ha colpito fatalmente un uomo di 50 anni, impegnato nella costruzione di una nuova vasca di pompaggio della Smat, proprio all’altezza del Centro Ricerche della Smat in corso Unità d’Italia. Leggi anche: Razzi dal Libano verso Tel Aviv, si scatena un violento incendio tra i grattacieliLa vittima risulta essere un dipendente della Palingeo, un’azienda bresciana specializzata in fondazioni e infrastrutture. Tra le sue opere, vi è proprio quella in corso Unità d’Italia, per la quale ha vinto un’appalto per costruire il serbatoio dedicato alla raccolta dell’acqua destinata ai comuni della collina. I testimoni hanno riferito che la gru si sarebbe improvvisamente rovesciata, schiacciando l’operaio.