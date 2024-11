Thesocialpost.it - Tragedia in montagna: Lorenzo Dolza perde la vita a soli 21 anni

, 21, è morto sabato 16 novembre durante un’escursione al Colle Fenestrelle, nell’alta Valle Gesso, sopra Entracque, in provincia di Cuneo. Il giovane è precipitato in un dirupo vicino al rifugio Soria Ellena sotto gli occhi dell’amico con cui stava affrontando la gita. L’incidente è avvenuto intorno alle 15:30.Leggi anche: Precipita durante una scalata, l’amica resta appesa: dramma in Valle GessoL’amico ha subito lanciato l’allarme. I tecnici del Soccorso Alpino, i finanzieri del SAGF e l’eliambulanza del 118 si sono precipitati sul posto, ma non è stato possibile salvare. Il giovane è morto sul colpo.La dinamica dell’incidenteSecondo le prime ricostruzioni,e l’amico stavano affrontando un tratto impegnativo del sentiero. Durante la salita su una piccola roccia,ha perso la presa, forse a causa del ghiaccio, ed è scivolato, precipitando per decine di metri.