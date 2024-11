Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-11-2024 ore 15:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità su via del Mare prosegue i veicoli pesanti Oltre alle 3 tonnellate e mezzo nel tratto compreso tra Ostiense Vitinia stesso divieto su via Ostiense Tra gli incroci per via del mare e Vitinia divieti di transito ancora in vigore anche su via cesanense tra Cesano Borgo via Monte Pineta in via Labriola all’altezza di via San Tommaso d’Aquino e in via Gomenizza tra via di Villa Madama via Bucchi a Ostia ancora chiusa la carreggiata di Viale Vasco De Gama 3 a via dei battelli via delle Sirene In collaborazione con Luce Verde infomobilità