Stefano De Martino si racconta | Ad Amici mi montai la testa

Il conduttore parla degli inizi e della carrieraDesi sta affermando con il programma Rai Affari tuoi e così parla del momento d’oro in un’intervista a Corriere della Sera: «Ma non mi monto la. L’ho già fatto, a 19 anni, e ho avuto tutto il tempo di rismontarla».Parla anche del suo sogno di fare il calciatore: «Poi a 9 anni ho cominciato ad accompagnare mia sorella in bicicletta alle lezioni di danza. Siccome non volevo fare due viaggi, la aspettavo lì seduto. Un giorno l’insegnante, di cui era stato allievo anche mio padre, mi chiese di provare».Si sofferma sugli inizi al San Carlo di Napoli: «E lavorava anche nel Bar Stella di mio nonno, a Torre Annunziata, dove sono cresciuto. Facevo colazione lì la mattina, poi ci tornavo dopo la scuola per fare i compiti. Mio padre, abbandonato da mio nonno paterno, era stato cresciuto come un figlio dal mio nonno materno.