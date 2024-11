Ilrestodelcarlino.it - Società Cooperativa Sociale Don Aldo Mei

LaDonMei nasce nel 1991 per favorire lo sviluppo e l’educazione dei bambini dai 12 mesi ai 14 anni di età. Gestisce Nidi d’Infanzia, Scuole dell’Infanzia Paritarie, servizi di Doposcuola per alunni che frequentano le scuole primarie e secondarie statali di 1° grado (Elementari e Medie), Attività Estive. Le nostre Scuole d’Infanzia, riconosciute come Paritarie dal 2001, sono inserite nel sistema nazionale d’istruzione con le scuole statali e permettono alle famiglie di usufruire delle misure di sostegno al reddito erogate annualmente dai comuni (Buoni Scuola). - In orario extra scolastico si offre la possibilità di organizzare corsi di vario genere come: - Inglese Potenziato - Recupero Scolastico per Primaria e Secondaria di Primo Grado - Propedeutica alla Scuola Primaria per i bambini dell’ultimo anno dell’Infanzia - Attività LUDICO/SPORTIVA ogni attività verrà effettuata in collaborazione con personale qualificato Dall’a.