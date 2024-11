Oasport.it - Sinner-Fritz fa volare gli ascolti: è tra le partite più viste in tv nella storia del tennis italiano

Leggi su Oasport.it

Sono stati diffusi glidella finale delle ATP Finals tra Jannike Taylor, andata in onda su Rai2, Sky Sport Uno e Sky Sport, nonché sulle rispettive piattaforme streaming (RaiPlay, SkyGo e Now). Il primo dato che emerge, quello della seconda rete nazionale, fa capire parecchie cose.Innanzitutto il numero secco: 3.513.000 spettatori rilevati, con uno share del 20,78% (traduzione: più di un televisore su cinque acceso in quel momento era collegato con l’Inalpi Arena di Torino).fascia oraria di riferimento nessun programma ha avuto gli stessi: sia L’Eredità su Rai1 che la Ruota della Fortuna su Canale 5 sono finite sì sopra i 3 milioni (3.120.000 e 3.117.000), ma sempre su numeri e anche share inferiori (16,02% e 16,38%: che Canale 5 abbia ottenuto maggior share rispetto a Rai1 è dovuto alla lunghezza leggermente diversa delle trasmissioni).