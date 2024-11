Ilgiorno.it - Qualità della vita al top. La Brianza sale sul podio

Leggi su Ilgiorno.it

, Monzasulnazionale insieme con Milano e Bolzano. Servizi, soglia di reddito, infrastrutture,lità del tessuto produttivo, questi i principali elementi divalutati nell’ultima indagine realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma. Una classifica in cui la provincia di Monza - con i suoi 878mila residenti, 122mila nel solo capoluogo - in un anno ha guadagnato cinque posizioni, raggiungendo il terzo posto assoluto tra le 107 province italiane. Prima Milano, seguita da Bolzano. Nella hit del “vivere bene“ lafa la primaclasse per quanto riguarda l’ambiente, tradell’ecosistema urbano esostenibilità a 360 gradi. E se per quanto riguarda la popolazione e la densità abitativa mantiene ilcon una medaglia di bronzo, l’indagine ha messo in evidenza ambiti in cui c’è ancora da migliorare, a cominciare dalla salute, categoria in cui laè addirittura al 102esimo posto.