Paura la Castello di Windsor | ladri fanno irruzione mentre Kate è William dormivano con i figli

Un altro terribile episodio si aggiunge alla lista dell’annus horribilis della famiglia reale britannica: uomini travisati hanno forzato la sicurezza deldi, rubando veicoli agricoli nelle vicinanze delle stanze reali. Il furto, avvenuto il 13 ottobre, è stato reso noto solo in queste ore, sollevando nuove polemiche sulla protezione dei membri della famiglia reale. Secondo le ricostruzioni, almeno duehanno scavalcato una recinzione alta due metri, utilizzando un camion come ariete per sfondare il cancello di sicurezza della Shaw Farm, situata nei pressi del. Da lì, sono riusciti a rubare un pick-up nero Isuzu e un quad rosso, fuggendo verso la zona di Olde Datchet.Leggi anche: “L’anno più difficile della mia vita”, la drammatica confessione del principeL’La polizia della Valle del Tamigi ha confermato di aver ricevuto una segnalazione intorno alle 23:45.