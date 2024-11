Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, lunedì 18 novembre: armonia per la Bilancia, nuove sfide per il Leone

Ecco l’diFox per182024, segno per segno, con previsioni aggiornate per amore, fortuna, lavoro e salute.Fox invita sempre a leggere l’come spunto di riflessione e non come una verità assoluta. Il segno più fortunato della giornata? Gli amici del Toro!diFox, per182024, segno per segnoArieteCari Ariete, questoinizia con un ritmo frenetico, ma la vostra energia vi aiuterà a gestire tutto. In amore, attenzione a non essere troppo diretti: un dialogo sincero ma pacato farà la differenza. Sul lavoro, un collega potrebbe proporvi un’idea interessante: valutate con attenzione. La salute richiede equilibrio, quindi cercate di evitare eccessi.ToroCari Toro, siete il segno fortunato della giornata! Le stelle vi supportano in amore, dove momenti di grande complicità rafforzeranno il legame con il partner.