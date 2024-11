Nations League 2024 25 Maignan | Mi piace quando le parate sono decisive

Leggi su Sportface.it

“Mifare. Fa bene alla squadra, fa bene a me. Non so se ho salvato la squadra con la parata nel recupero ma è stata una cosa positiva per la squadra e per me“. Ha parlato così Mikea TF1 dopo la vittoria indella Francia sull’Italia a San Siro per 3-1. La parata del portiere rossonero su Kean in pieno recupero ha garantito il primo posto del girone ai Bleus, salvando il doppio vantaggio. Il portiere del Milan ha poi aggiunto: “Volevamo la vittoria, la nostra rivincita, l’orgoglio per il primo posto, dopo la sconfitta casalinga. Per noi è fiducia ed è molto importante.giochiamo in squadra,lavoriamo duro gli uni per gli altri, possiamo fare grandi cose“./25,: “Mile” SportFace.