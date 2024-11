Ilfattoquotidiano.it - “Mi disse ‘morirai in questa casa’. Ero a terra, mi prendeva a calci e mi ha rotto il naso a pugni. Oggi è latitante”: il dramma di Chiara Balistreri a Verissimo

Una storia terribile fatta di manipolazione e di violenze domestiche. La “vittima”ha raccontato ala sua storia e tutte le botte che ha dovuto subire dall’ex fidanzato,perché fuggito dagli arresti domiciliari, concessi nonostante prima di farsi arrestare era stato irreperibile per due anni e mezzo. “Sono stati due anni e mezzo terribili, sono due anni e mezzo che lui è, – ha spiegato a Silvia Toffanin – da quando ho sporto denuncia nel 2022, in questo mese ancora di più perché abbiamo saputo che è tornato in Italia, ed è stato messo ai domiciliari, dai quali è scappato. La paura ti cambia. Ti cambia il modo di vivere, il modo di pensare”.Dunque la ragazza ha denunciato il suo aguzzino nel 2022: “Le minacce sono iniziate dopo la denuncia da parte mia nel 2022.