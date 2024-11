Quotidiano.net - L’ultima battaglia. Silenzio elettorale, sei una chimera

, questo sconosciuto. Già c’era stato un duello fra Jacopo Morrone, deputato e segretario della Lega Romagna, e Andrea Gnassi, deputato Pd, e ieri non è andata meglio. Sabato infatti Morrone ha puntato il dito contro le giunte comunali di sinistra: "Sottovalutano e minimizzano i problemi di insicurezza e degrado evitando di occuparsi di sicurezza urbana e di vivibilità delle città. Tutti i sindaci ‘simbolo’ della sinistra scivolano malamente su questo tema, la cui soluzione è prioritaria per i cittadini, e sono sempre pronti a scaricarne ogni responsabilità". Aggiungendo che per il prossimo mese di dicembre, infatti, secondo quanto appreso dal sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, arrivano in Romagna 36 rinforzi per le questure e per altre specialità. Si tratta, informa il Carroccio, di 17 unità in provincia di Forlì-Cesena, 13 in provincia di Rimini e sei in provincia di Ravenna.