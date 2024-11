Oasport.it - LIVE Bronzetti-Linette 4-3, Italia-Polonia 0-0 BJK Cup in DIRETTA: break e contro-break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-SWIATEK ALLA BJK CUPLADEL DOPPIO ERRANI/PAOLINI IN BJK CUP4-3IIIIIIIIIIIIIII!!! Scambio più lungo della partita. La polacca gioca con le consuete geometrie, ma l’azzurra rimanda tutto di là, poiaffossa in rete lo smash! L’torna avanti di un.40-Aaccelera di diritto e porta l’avversaria a sbagliare, sempre con il diritto.40-40 Ancora lunga la risposta di rovescio.30-40domina lo scambio, ma mette in corridoio lo schiaffo al volo di rovescio.30-30 Esce ancora la risposta di rovescio di.15-30 In corridoio il diritto lungolinea di.15-15 Lunga la risposta di rovescio dell’na, questo è un errore grave.0-15 Assurdo passante di rovescio lungolinea dell’azzurra.