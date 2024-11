Sport.quotidiano.net - L’Italia paga i soliti difetti. Rabiot scarta due regali. Cambiaso non basta

Promossa ai quarti di finale di Nations ma con “riserva”. Cadea San Siro, la Francia restituisce con gli interessi l’1-3 del match d’andata perché lo stesso punteggio a campi invertiti ha un peso specifico maggiore per i ragazzi di Deschamps che grazie alla differenza reti si prendono anche il primo posto del girone che vale la testa di serie. Secondi e delusi gli azzurri. E con loro i circa 70mila di San Siro. Probabilmente le tre vittorie esterne ci avevano illuso. Invece dopo l’Eurofallimento c’è ancora tanto da lavorare. La nuova Italia vista nelle prima cinque partite della Nations League è una squadra con idee e orgoglio. Ha ritrovato entusiasmo e in alcuni frangenti il gioco, è giovane, coraggiosa e sa dominare ma pure soffrire. Ma non è da leggenda come Sinner (per il momento).