L’albero di Natale è arrivato a Pesaro | ecco quando ci sarà l’accensione

, 18 novembre 2024 – E’ già tempo di pensare al. E coma da tradizione cittadina a, si potrà ammirare il maestoso albero in piazza. A poco più di un mese dall’arrivo delle festività, dunque,diin città. Si tratta di un abete greco (non tutelato), alto più di 9 metri che è stato salvato in extremis da un’abitazione fanese. Gli operatori, al momento, lo stanno posizionando e montando in piazza del Popolo ma si dovrà aspettare la cerimonia di accensione, in programma sabato 30 novembre alle 18, per vederlo illuminato. "Ormai da anni portiamo avanti la tradizione deldiin piazza, scelto tra diverse proposte che prevedono sempre l’abbattimento. Un modo per rispettare l’ambiente e la sostenibilità – hanno sottolineato il sindaco diAndrea Biancani e il presidente di Aspes, Luca Pieri -.