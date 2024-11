Napolipiu.com - Kvaratskhelia, dalla Georgia gelano la Juventus: “Mai ad altri club italiani”

Importanti rivelazionisul futuro dell’attaccante azzurro. Il giornalista Dgebuadze svela un retroscena sul colloquio con l’agente Jugheli.Il futuro di Khvichacontinua a tenere banco in casa Napoli, soprattutto dopo le voci di un interessamento della. A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto il giornalistano Kakha Dgebuadze, molto vicino all’entourage del calciatore.Attraverso il suo profilo X, Dgebuadze ha rivelato un importante retroscena: “Non posso commentare le intenzioni di Giuntoli, ma posso assicurare che non c’è alcuna possibilità che Kvara vada alla”.Il giornalista ha poi svelato un dettaglio ancora più significativo, citando una conversazione con Mamuka Jugheli, agente di: “L’anno scorso il suo procuratore mi ha personalmente confidato che Kvara non giocherà mai per nessun altroitaliano”.