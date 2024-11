Ilgiornale.it - Il conto alla rovescia di Pandelis Prevelakis

Esce in questi giorni per i tipi della ETP Books “Il”, ultimo romanzo dell’autore greco(1909-1986), tradotto da Francesco Colafemmina, con la preziosa prefazione del professor Cristiano Luciani. Il romanzo, scritto e fatto circolare clandestinamente nel 1969, secondo anno del regime dei Colonnelli greci, narra la sfidadittatura e le contraddizioni di un intellettuale, il professor Alexandros Kritikós, che a partire dal giorno del colpo di stato inizia il suo "". Promette infatti ai suoi studenti di togliersi la vita entro un anno se il regime non verrà spazzato via dal ritorno della democrazia. A 50 anni dal ripristino della democrazia in Grecia, il romanzo dicostituisce uno documento unico, al cui interno è possibile ritrovare anche un cameo di Alekos Panagoulis, intellettuale e rivoluzionario greco legato, fra l’altro, ad Oriana Fci che gli dedicò il suo “Un uomo” (1979).