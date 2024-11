Quotidiano.net - Hezbollah accetta la tregua con Israele, gli Usa stringono i tempi per l’accordo

Roma, 18 novembre 2024 –hato la proposta americana sullacon. La fumata bianca è arrivata nelle ultime ore, ma i negoziati continuano per chiudere i punti rimasti in sospeso. L'inviato americano Amos Hochstein dovrebbe arrivare a Beirut martedì per riesaminare alcuni termini della proposta e verificare che siano in linea con la Costituzione libanese. Poi andrà a Tel Aviv per chiudere. Sirene sul Mar Rosso, un missile intercettore è caduto su Eilat dopo che l’Idf ha abbattuto un drone lanciato dall’Iraq sulla sulla città israeliana. Nessun ferito, ma l’esercitò ha aperto un’inchiesta per fare luce sull’accaduto. Tel Aviv conferma di avere "eliminato" a Beirut il portavoce di, Mohamad Afif, ritenuto il "capo della propaganda" del movimento islamista.