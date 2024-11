Bergamonews.it - Garattini: “L’alcol è cancerogeno, sia trattato come le sigarette”

“È impopolare dirlo, ma, quindi vale”. Così il professor Silvio, presidente e fondatore dell’Istituto Mario Negri, si esprime sugli effetti negativi del consumo di alcolici – e di vino – sulla nostra salute.Il professorspiega: “Dirlo è impopolare, perché il vino fa parte della nostra cultura, ma. C’è poco da fare: il vino contiene alcol e quando una sostanza è cancerogena non c’è una soglia entro cui non si hanno problemi ma una probabilità. Significa che se ne bevo poco ho poca probabilità di avere un tumore o altre malattie, altrimenti il rischio aumenterà”.“Il ragionamento – prosegue il presidente dell’Istituto Mario Negri – è semplice: tanto più bevo alcol tanto più accresco la probabilità di sviluppare patologie,avviene per lema queste ultime vengono trattate in modo completamente diverso perché incidono interessi economici.