Quotidiano.net - Francia arresta 'Gino', era con Salis a Budapest

L'arresto a Parigi dell'antagonista milanese Rexhino Abazaj, noto come '', segna una nuova svolta nella vicenda giudiziaria dell'eurodeputata di Avs, Ilaria. Abazaj, infatti, è tra gli attivisti accusati nel febbraio 2023 di aver partecipato alla stessa presunta aggressione ai danni di manifestanti di estrema destra a, che ha portatoad un lungo periodo in carcere. L'eventuale estradizione verso l'Ungheria dell'attivista potrebbe costituire un precedente significativo anche per le sorti dell'eurodeputata, che via social si è detta "preoccupata" dall'arresto in"dell'amico e compagno". Gli avvocati Mauro Straini e Eugenio Losco, che difendono sia Ilariasia Gabriele Marchesi (altro imputato per i medesimi fatti di), sono già stati contattati per collaborare con il legale francese che difende Abazaj.