Ilrestodelcarlino.it - Fermana in bianco. Solo pari con il Sora

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(4-3-3): Di Stasio 6,5; Tomassini 6, Tafa 6, Karkalis, Casucci; Valsecchi 5,5 (15’ st Palumbo 5), Fontana, Mavrommatis; Ferretti (37’ st Bartoli), Bianchimano, Sardo (37’ st Lomangino) All. Bolzan(4-3-3): Boscolo 7,5; Ippoliti 5,5 (30’ st Gentilforti sv), Gemini 6, Fili 5,5, Orsi 4,5; Digilio 6 (9’ st Boakye 6), Salviato 6, Marchetti6 ; Stampete 5,5 (21’ st Jirillo 6), Luigi Fontana 6 (30’ st Fagotti sv), Bauco All. Schettino Arbitro: Pascali di Pistoia Note – Spettatori 1.162 (1OO ospiti). Ammoniti Bianchimano, Valsecchi, Sardo, Marchetti, Ippoliti, Tafa. Espulso al 7’ st Orsi per doppia ammonizione. Recupero 2 + 5 Finisce a reti inviolate la gara al Recchioni con un finale caldo e con lache ci ha provato anche con l’uomo in più ma non trovando la vittoria.