Zon.it - Eseguita custodia cautelare per due individui accusati di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico ai danni di un minore

Il 12 novembre , la Polizia di Stato e segnatamente il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Campania, Basilicata e Molise con l’ausilio dell’omologo Centro Operativo Lombardia, ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di unain carcere e di una detenzione domiciliare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di due uomini, gravemente indiziati dei reati didiaidi un bambino, della provincia di Salerno,degli anni quattordici.per presunti reati sessuali su.Le indagini, svolte dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Salerno, hanno documentato che i due uomini, dopo aver adescato in rete il bambino, approfittando della sua immaturità, lo hanno indotto a compiere atti sessuali e a inviare loro video e immagini a contenuto sessualmente esplicito.