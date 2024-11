Thesocialpost.it - Escherichia coli, è allarme negli Usa: epidemia da carote bio, 39 casi e un morto

Dopo il caso che ha fatto scalpore degli hamburger di McDonald’s contaminati, i Cdc Usa (Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie) segnalano una “nuovadi” che, secondo l’esito del tracciamento avviato, si ritiene “legata allebiologiche” di un’azienda che ha avviato il richiamo dei prodotti potenzialmente nocivi per la salute umana.Leggi anche: Hamburger McDonald’s, 90di: scoperta la causaAl momento il bilancio del nuovo focolaio diè di 39 persone infettate in 18 Stati Usa, 15 ricoverati e un. L’agenzia americana ha pubblicato un avviso di sicurezza alimentare riguardante l’multistato collegata allebio, dopo una attenta indagine condotta parlando con le persone malate. Si tratta in particolare delle carotine bio intere e baby vendute dall’azienda Grimmway Farms.