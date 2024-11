Elezioni regionali in Emilia-Romagna e Umbria la diretta | con le proiezioni de Pascale verso una vittoria facile Proietti in leggero vantaggio

Leggi su Open.online

16.13inNelle primeper leinla sindaca di Assisi, Stefaniaè data al 48.5 per cento nei dati Opinio per Rai, inquindi sulla candidata del centrodestra e attuale presidente Donatella Tesei data al 48.3. Nei dati Swg La7è al 48,7 mentre Tesei è al 48 per cento.16.00inInil candidato del centrosinistra Michele deè dato al 56,8 per cento secondo i dati Opinio per Rai, mentre la rivale del centrodestra Elena Ugolini è al 39,4. Nei dati Swg La7 deè al 56.1, mentre Ugolini al 40.8 per cento. 15.40 – I dati dei secondi exit poll: insecondo Swg la sindacaè leggermente insu TeseiPer i secondi exit poll inla sindaca di Assisi, Stefaniaè data al 47 e 51% nei dati SWG per La7, inquindi sulla candidata del centrodestra e attuale presidente Donatella Tesei data al 46 e il 50%.