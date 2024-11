Ilfoglio.it - Dopo il feroce raid sull'Ucraina, la svolta di Biden: sì ai missili contro la Russia

Ieri sera laha lanciato un nuovo pesante attacco all'a quale sono piovuti 120e 90 droni. L'attacco, uno dei più massicci da mesi, ha causato ingenti danni alle infrastrutture energetiche e almeno 10 vittime a Sumy, nella zona occidentale del paese, vicino al confine, tanto che la Polonia ha fatto decollare i caccia a scopo precauzionale. Il presidente degli Stati Uniti Joeha dato il via libera all'per utilizzareamericani a lungo raggio Atacms (Army Tactical Missile System), per colpire obiettivi all'interno del territorio della. La notizia, diffusa dal New York Times (che ha parlato con alcuni funzionari dell'Amministrazione) e confermata da più fonti, non è stata ancora annunciata formalmente. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky tuttavia ha affermato che "iparleranno da soli".