Cos’è il gas esilarante | effetti e rischi della droga della risata assunta dal giovane morto a Lecce

Il gas, noto anche con il suo nome scientifico protossido di azoto e – in queste ore – «», è un gas incolore, non infiammabile e dall’odore dolciastro. Queste sue caratteristiche lo rendono un buon propellente alimentare, particolarmente comune nella panna montata spray. Mentre la sua capacità di alleviare il dolore lo rende un anestetico difficile da sostituire. Ma da secoli, tra i suoi usi c’è anche quello ricreativo, che è il motivo per cui lo ha assunto un ragazzo di 26 anni ad Alessano, in provincia di. Durante il suo compleanno Ha inalato il gas, accusato un malore ed èin pochi minuti prima che potessero arrivare i soccorsi. Ma è comune che ciò accada? Come viene usato il gasin ambito ricreativo? Quali sono glicollaterali?Storia del gase l’uso in anestesiaIl gasvenne scoperto dal chimico inglese Joseph Priestley nel 1772.