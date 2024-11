Zonawrestling.net - Carlee Bright, un futuro da decifrare

Per questo nostro appuntamento bisettimanale con il mondo di NXT voglio parlare della 24enne. La nativa americana è una ex cheerleader e il suo background non può che essere legato alla tecnica e alla rapidità. Il suo arrivo nel pro wrestling è solo di poco più di anno fa, e di fatto è un prodotto creato totalmente dalla WWE e dagli allenatori e allenatrici del Performance Center. Diciamo che il suo primo anno, o meglio pochi mesi del 2023, nel quale ha lottato per il brand ha preso parte a soli live event portandosi dietro una serie importante di sconfitte. Il suo 2024, tutt’ora in corso, invece è stato un lento ma importante miglioramento della sua posizione. Ha avuto l’occasione di poter lottare per la TNA e per la Reality of Wrestling, federazioni dove ha fatto una buona prova secondo me e ha fatto vedere il carattere e la bravura che può mettere sul ring.