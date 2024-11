Borrell | su Gaza non ci sono più parole

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.41 "Non cipiùper definire quello che sta accadendo a. Il 70% dei mortidonne o bambini" e "presenterò una proposta sullo stop al dialogo politico con Israele e una sul non commerciare i prodotti che vengono dai territori occupati".Così il Rappresentante degli Esteri Ue,arrivando al Consiglio degli Esteri.ha anche detto che l'Ue se vuole essere una potenza deve essere più unita. Sull'Ucraina, auspica che gli Stati Ue diano l'ok all'uso delle armi anche per colpire in Russia.