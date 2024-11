Gaeta.it - Blitz dei carabinieri a San Lazzaro: smantellato rave illegale con oltre 200 partecipanti

Facebook WhatsAppTwitter Nel weekend scorso, un intervento deiha portato alla luce unabusivo organizzato in un edificio dismesso nella zona industriale di Sandi Savena, comune situato in provincia di Bologna. Questo evento, pubblicizzato principalmente tramite i social network, ha attirato più di duecento persone provenienti da diverse città italiane. L’operazione, scattata per porre fine a un raduno non autorizzato, ha avuto esiti significativi, compreso il sequestro di sostanze stupefacenti e attrezzature sonore.L’intervento deiI militari del nucleo operativo radiomobile, coadiuvati dalla stazione di Sandi Savena, hanno condotto un’ispezione approfondita dell’edificio dismesso. Durante l’operazione, isi sono trovati di fronte a una situazione potenzialmente pericolosa, dal momento che nell’area erano stati rimossi tremila metri quadrati di amianto.